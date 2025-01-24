شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يؤكد فى الإليزيه حرص المملكة على تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة ، أن العلاقات البحرينية الفرنسية علاقات راسخة وتشهد نموًا ملحوظًا في مختلف مجالاتها، في ظل حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها لكل مافية خير شعبيهما الصديقين، وأكد اعتزازه بالعلاقات الثنائية والتاريخية القوية التي تجمع البلدين، وحرص القيادتين على دفعها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.

من جانبه، ثمن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دور الملك البحرينى في تعزيز علاقات التعاون والصداقة الوطيدة مع بلاده، ومساعي المملكة وتعاونها المستمر لتحقيق كافة الأهداف التي تحقق الأمن والسلم في المنطقة.

وكان الملك حمد قد وصل الى قصر الإليزيه، فى إطار زيارته الرسمية إلى فرنسا بدعوة من ماكرون، وأجرى الملك خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الفرنسي تتناول سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان مسار علاقات الشراكة الوثيقة في مختلف الجوانب الحيوية وغيرها من أوجه التعاون المشترك، وسبل دعمها وتوسيع آفاقها في شتى الميادين.