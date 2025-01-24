شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنقض اتفاق وقف إطلاق النار.. مكتب نتنياهو يعلن تأجيل الانسحاب من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن الإنسحاب من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما التى تنتهى رسميا الأحد المقبل، ويعتبر هذا القرار مخالفا للاتفاق المنصوص عليه والذي يقضي بانسحابه من الجنوب خلال مدة 60 يوما، وفق الوكالة الرسمية لإعلام لبنان .

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وشدد البيان على أن أحد شروط الاتفاق نص على "انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان" وفرض "انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني".

وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية ، وعلى صعيد متصل ، يستمر العدو الاسرائيلي بعمليات النسف والتفجيرات في البلدات الحدودية بالجنوب واخرها في بلدتي حولا وكفركلا، حيث نفذ منذ قليل عمليتي نسف لما تبقى من منازل فيها.