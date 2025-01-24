شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: الدولة اللبنانية تستعيد روابطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، عقب لقائه مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوى ووزير الخارجية الكويتى عبد الله اليحيا اليوم ، "لقد تطرقنا لكافة المواضيع، والعلاقات الثنائية، ونوه بأن الوزير الكويتي أبدى رغبة في مساعدة لبنان على الصعد كافة، وبالطبع مع تشكيل الحكومة الجديدة سيكون هناك نوع من تعاون كامل بين الكويت ولبنان. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وأضاف ميقاتى : "لهذه الزيارة معنى آخر هو وجود الأمين العام لجلس التعاون الخليجي مع الوفد، وسبقتها بالأمس زيارة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، فكل هذه الأمور تصب في إعادة الروابط مع الدولة اللبنانية".

وعما إذا كانت السعودية والكويت ستساعدان في تذليل العقبات لتشكيل الحكومة الجديدة قال: "هذا أمر لبناني بحت".