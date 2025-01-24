شكرا لقرائتكم خبر عن النفط العراقية تعلن السيطرة على حريق حقل الرميلة النفطى بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النفط العراقية اليوم السيطرة على حريق حقل الرميلة النفطى بالبصرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

ذكرت رويترز إن حريقا اندلع فى منشأة لمعالجة النفط الخام في حقل الرميلة النفطي بالعراق، وأضافوا أن أطقم الإطفاء تحاول إخماده.

وقالوا إن العمليات في الحقل لم تتأثر بالحريق.

وذكر مهندسان في الحقل أن الحريق بدأ في صهريج لتخزين النفط داخل منشأة معالجة النفط الخام، ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه.

وقالت المصادر إن اثنين من عمال النفط المحليين أصيبا بحروق طفيفة.

وذكر مسئولان في الحقل أن إنتاج حقل الرميلة النفطي العملاق يبلغ نحو 1.45 مليون برميل يوميا.