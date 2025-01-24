شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية ونظيره السوري والان نبدء بالتفاصيل

دعم سوريا

تعاون مستمر

الدمام - شريف احمد - بدأ مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية الإدارة السورية الجديدة.وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصل إلى دمشق، اليوم، في زيارة رسمية إلى سوريا.قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن لقائه بقائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع يؤكد موقف المملكة الداعم لسوريا بما يضمن دعمها واستقرارها.وأكد أن اللقاء يأتي إنفاذًا لتوجيهات قيادة المملكة بالوقوف إلى جانب سوريا وشعبها بكافة المجالات بما يحفظ استقرارها وازدهارها.وشدد على انخراط المملكة في حوار فاعل مع الدول ذات العلاقة لرفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى التنسيق مع الإدارة السورية الجديدة لكيفية التواصل مع الدول الفاعلة.وبين أنه بدعم المملكة والأشقاء العرب ستعود سوريا إلى موقعها الطبيعي سياسيا واقتصاديا بما يعزز استقرار المنطقة وأمنها.وقال وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إن المملكة تقف دائما بجانب الشعب السوري.وأكد أن الإدارة السورية الجديدة بحاجة إلى التعاون المستمر مع المملكة من خلال العمل في مجال الإعمار والتنمية الاجتماعيبة وتطوير الصحة والطاقة.