شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: وضع أسس جديدة للتعاون مع الخليج بعد تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيتم التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة.

كما أكد على عمق العلاقات اللبنانية - الكويتية عبر التاريخ، معربا عن أمله في أن يعود أبناء الكويت خصوصا ودول الخليج عموما لزيارة الربوع اللبنانية، مشددا على أن وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال عون، أنا على ثقة بأنكم لن تبخلوا في تقديم المساعدة لأشقائكم في لبنان الذين ينتظرون عودتكم لتكونوا بين أهلكم وأحبائكم».كلام الرئيس اللبناني جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي مع وفد من الخارجية الكويتية ومجلس التعاون.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا، إن الزيارة هي زيارة دعم وتأييد والتزام بالوقوف إلى جانب لبنان لتقديم كل العون اللازم في كل المجالات.

وقد وصل في وقت سابق وزير الخارجية عبدالله اليحيا إلى العاصمة اللبنانية اليوم الجمعة في زيارة رسمية التقى خلالها بالرئيس اللبناني جوزف عون وكبار المسؤولين.

وكان في استقبال الوزير اليحيا بمطار رفيق الحريري الدولي في (بيروت) وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب.