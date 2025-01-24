شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: ندعو لرفع العقوبات عن سوريا فورًا.. ونؤكد دعمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، فى مؤتمر صحفى من دمشق مع نظيره السورى، إن زيارتى اليوم لسوريا ولقائى مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يؤكد موقف المملكة الداعم لسوريا بما يضمن دعمها واستقرارها .

ودعا بن فرحان المجتمع الدولى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل عاجل .

جاء ذلك خلال زيارة بن فرحان اليوم الجمعة إلى دمشق حيث التقى أحمد الشرع فى قصر الشعب.

وهذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية السعودي إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية الجديدة للمرحلة المقبلة.

وكانت آخر زيارة للوزير السعودي إلى دمشق في 18 أبريل 2023.

وأعربت السلطات السورية الجديدة عن رغبتها بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية التي زارها وزير الخارجية أسعد الشيباني مطلع ينايرالجارى، في أول زيارة خارجية له.

وتأمل الإدارة الجديدة بالحصول على دعم المملكة في إعمار سوريا التي دمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بفعل نزاع دام أكثر من 13 عاما.