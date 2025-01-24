شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ"التعاون الخليجى": نؤكد دعم الخليج للبنان وسيادته والان مع تفاصيل الخبر

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الزيارة التي قام بها اليوم الجمعة لبيروت، على المواقف الثابتة والراسخة لدول مجلس التعاون تجاه الجمهورية اللبنانية، ودعمها لكل ما من شأنه أن يعزز أمنها واستقرارها، ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني ، وفق بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجى.

وشدد البديوى على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

كما جدد البديوى التهنئة للرئيس عون، بمناسبة انتخابه البرلمان رئيساً للبنان، متمنياً له التوفيق والنجاح وبما يسهم في رفعة وأمن وازدهار الشعب اللبناني الشقيق وتحقيق تطلعاته.

وكان الرئيس اللبنانى جوزيف عون، قد أكد أن وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار، خلال لقائه مع وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا و الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى جاسم البديوى، إلى أنه سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة.

كما أكد عون على عمق العلاقات اللبنانية- الكويتية المتجذرة عبر التاريخ، معربا عن أمله في أن يعود أبناء الكويت خصوصا ودول الخليج عموما لزيارة الربوع اللبنانية، في الوقت الذي يخطو لبنان خطوات نحو التقدم والنهوض وفق معايير جديدة.

وثمن عون الدعم الكويتى و الخليجي لبنان، وقال: "أنا على ثقة أنكم لن تبخلوا في تقديم المساعدة لأشقائكم في لبنان الذين ينتظرون عودتكم لتكونوا بين أهلكم واحبائكم".

وفى السياق نفسه، أدى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، زيارة إلى بيروت الخميس، والتى تعد الزيارة الأولى لمسئول سعودى رفيع المستوى منذ 15 عاما، وأكد بن فرحان بعد لقائه رئيس لبنان جوزيف عون استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم الإصلاحات من أجل إخراج لبنان من الأزمات.