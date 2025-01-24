شكرا لقرائتكم خبر عن عون: وحدة الدول العربية الأساس لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس اللبنانى جوزيف عون ، إن وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار، خلال لقائه مع وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا و الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى جاسم البديوى، إلى أنه سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة.

كما أكد عون على عمق العلاقات اللبنانية- الكويتية المتجذرة عبر التاريخ، معربا عن أمله في أن يعود أبناء الكويت خصوصا ودول الخليج عموما لزيارة الربوع اللبنانية، في الوقت الذي يخطو لبنان خطوات نحو التقدم والنهوض وفق معايير جديدة.

وثمن عون الدعم الكويتى و الخليجي لبنان، وقال: "أنا على ثقة أنكم لن تبخلوا في تقديم المساعدة لأشقائكم في لبنان الذين ينتظرون عودتكم لتكونوا بين أهلكم واحبائكم".

وفى السياق نفسه، أدى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، زيارة إلى بيروت الخميس، والتى تعد الزيارة الأولى لمسئول سعودى رفيع المستوى منذ 15 عاما، وأكد بن فرحان بعد لقائه رئيس لبنان جوزيف عون استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم الإصلاحات من أجل إخراج لبنان من الأزمات.

وشدد بن فرحان على أهمية الالتزام بوقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب وتطبيق القرار 1701 ، وضرورة تعزيز الإصلاحات في لبنان من أجل إعادة ثقة الدول به ونعمل بجدية للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، قائلا " المملكة متفائلة تجاه لبنان".