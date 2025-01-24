شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين ومخيمها والان نبدء بالتفاصيل

احتجاز المواطنين وحرق المنازل

فرض حظر التجوال

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت مساء أمس الجمعة، ثلاث إصابات من حاجز الجلمة العسكري جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب، فيما تعاملت مع إصابتين بشظايا الرصاص الحي في أحد مراكز إيواء النازحين من مخيم جنين، وجرى نقلهم إلى المستشفى.واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في حي الخروبة، بعد مداهمة منزل، وأخضعتهم للاستجواب الميداني.وفي مخيم جنين، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أحرقت منازل، ومنعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان لإخماد النيران.وفرض الاحتلال حظر التجوال على المواطنين المتواجدين داخل المخيم بعد أن أجبر مئات العائلات على ترك منازلها، وسط تهديدات بهدم وتجريف عدد من المنازل.كما قطعت قوات الاحتلال الكهرباء عن مخيم جنين وأجزاء واسعة في محيطه، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا، كما منعت طواقم شركة الكهرباء من العمل على إصلاح الشبكة.