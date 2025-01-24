شكرا لقرائتكم خبر عن مشددة على الحقوق المشروعة للفلسطينيين..قطر تدين الهجوم الإسرائيلى على جنين والان مع تفاصيل الخبر

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وأسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني بجنين، الدكتور محمود السعدي، قد قال إن المروحيات الإسرائيلية تحلق بكثافة في سماء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع محاصرة قوات الاحتلال للشارع الرئيسي المؤدي إلى المستشفى الحكومي ومقر الهلال الأحمر.

وأوضح السعدي - أن عملية الدخول والخروج إلى مخيم جنين الآن شبه معدومة بسبب وجود أمر بحظر التجوال ومنع خروج المواطنين، لافتا إلى أنه كان هناك عملية إخلاءات لعدد من الحالات الإنسانية،أمس، من داخل المخيم وتم إخراج كبار السن وحالات مرضية تستدعي النقل بسيارات الإسعاف، ولكن في الوقت الحالي يُمنع السماح للمواطنين للخروج نتيجة حظر التجوال.