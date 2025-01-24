شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يلتقى عون فى مستهل زيارة رسمية إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الكويتية عبدالله اليحيا آتياً في زيارته للبنان التى يلتقي خلالها، وستكون للوزير الكويتي لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين تتناول التطورات.

وقد وصل إلى بيروت اليوم أيضا، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي للقاء المسؤولين فى لبنان أيضاً.

وقد زار وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أمس الخميس، بيروت، وبعد لقائه رئيس لبنان جوزيف عون في قصر بعبدا قال، "بحثنا في مستجدات لبنان والمنطقة، وأكدت استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان كما ندعم الإصلاحات من أجل الخروج من الأزمات".

وتابع: "بحثنا فى أهمية الالتزام بوقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب وتطبيق القرار 1701 والمملكة متفائلة تجاه لبنان".

وأضاف بن فرحان "نشدد على أهمية تعزيز الإصلاحات في لبنان من أجل إعادة ثقة الدول به ونعمل بجدية للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره".

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤل رفيع المستوى من المملكة منذ 15 عاما، كما التقى بن فرحان مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.