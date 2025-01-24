شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: مروحية إسرائيلية تحلق فى أجواء بلدة قباطية جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، بأن مروحية إسرائيلية تحلق في أجواء بلدة قباطية جنوب جنين، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، حظر تجوال فى مخيم جنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأكدت أن طائرات كواد كابتر إسرائيلية تهدد الفلسطينيين بإطلاق النار صوب من يتحرك داخل مخيم جنين.