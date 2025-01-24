شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو وساعر يجريان محادثات مع واشنطن لتوضيح موقف الانسحاب من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته جدعون ساعر، محادثات مع واشنطن ودول أوروبية لتوضيح الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من جنوب لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويواصل الجيش اللبناني تعزيزاته العسكرية لاستكمال انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية جنوبي الليطاني، إضافة إلى استهدافات بكل من الخيام ومركبا وكفر كلا ودير ميماس، وبيت ليف وصولاً إلى منطقة الزهراني شمالي الليطاني.