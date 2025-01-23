شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ممارسات الاحتلال الإسرائيلى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الغربية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأدانت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى ضرورة تحمُّل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني؛ حفاظاً على أرواح المدنيين وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.