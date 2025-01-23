شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية العمل على سد الفجوة الرقمية بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم الخميس الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات باستضافة كريمة من وزارة الاتصالات بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالاتصالات في الدول العربية ومشاركة وفد من الأمانة العامة برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.

وشمل جدول أعمال المجلس العديد من الموضوعات الهامة أبرزها، التحديدات التي تواجه قطاع الاتصالات بدولة فلسطين إثر أحداث الحرب على قطاع غزة، واعتماد الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، ووضع رؤية عربية بشأن الميثاق الرقمي العالمي الذي صدر عن أعمال قمة المستقبل والتي عقدت خلال شهر سبتمبر 2024 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدى توافقه مع الاجندة الرقمية العربية.

وألقي السفير المالكي كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها على أهمية العمل على سد الفجوة الرقمية بين الدول وتوفير خدمة الانترنت للأفراد كحق مكتسب، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الميثاق الرقمي العالمي، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية، ورأب الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية، وإتمام عمليات التحول الرقمي، وأهمية تنمية الكوادر البشرية. كما دعا المجلس للعمل على مساندة ودعم دولة فلسطين في التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات الخاص بها، مشيدا بالجهود الحثيثة التي بذلتها الدول العربية لدعم دولة فلسطين سواء بدعم حقوقها في مختلف المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات أو عن طريق المساعدات والدعم الفني، من أجل دفع تخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني.

كما بحث الوزراء التعاون العربي مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى مبادرة العاصمة الرقمية العربية، والآلية العربية للحد من مخاطر الكوارث باستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، واعتماد طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 80 عام على تأسيس جامعة الدول العربية، واعتماد تقارير الفرق الفنية الخاصة بلجنتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والبريد، بالإضافة إلى آخر التحضيرات لمشاركة المجموعة العربية في المؤتمرات الدولية في مجال الاتصالات والبريد.