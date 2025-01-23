شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، (22) فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة ، إضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، وطولكرم، ورام الله، والقدس.

وقال البيان إن قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية في محافظة جنين ومخيمها، وتنفذ عمليات اعتقال للعشرات من المواطنين، يرافقها عمليات إعدام ميداني، وتنكيل وتدمير للبنية التحتية، وتخريب وتدمير لمنازل المواطنين.

وأشار إلى أن حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنّه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني ، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، إذ شكّلت ولا تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.