شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يناقش مع وزير خارجية الجزائر القضايا العربية الهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط خلال لقائه مع وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف ، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري ، الموضوعات العربية المهمة على جدول أعمال المجلس.

وقال أبوالغيط ، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) :"سعدت بزيارة معالي الأخ أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر في مكتبه كرئيس ‎مجلس الأمن لشهر يناير ، واستعرضنا بعض الموضوعات العربية المهمة على جدول أعمال المجلس".. مشيرا إلى أن الجزائر تقوم بدور فعال ومقدر باعتبارها العضو العربي بالمجلس.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس "أقدم إحاطة للمجلس في بند التعاون مع ‎الجامعة العربية".