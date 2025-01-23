شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين بشدة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة في مدينة جنين ومخيمها، مما أسفر عن ارتقاء عشرة شهداء وإصابة العشرات من المواطنين، فضلاً عن تدمير الطرق والبنى التحتية وإقامة حواجز عسكرية، وبوابات حديدية، لعزل المدن والقرى الفلسطينية، عادة ذلك امتداداً لجرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

و حذرت المنظمة من خطورة الجرائم اليومية التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كان آخرها هجومها المروع على قرى فلسطينية عدة، وإشعال النار في الممتلكات والمنازل والمركبات والأراضي الزراعية، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجرائم النكراء، التي تستدعي المحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.

وجددت المنظمة، في الوقت نفسه، دعوتها المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووضع حدٍ لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وكانت فرنسا قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إنه رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تعرب فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية، حيث تتسارع وتيرة الاستيطان وتتزايد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون، ما يؤجج حالة عدم الاستقرار.