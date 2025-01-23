شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على مكة والمدينة.. و"الأرصاد " تحذر: تستمر حتى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوه المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الخميس حتى الإثنين المقبل، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تراوح سرعتها بين 50 و60 كلم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى الأعاصير القمعية أو الشواهق المائية.



وتشمل الحالة الجوية هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وذلك اعتباراً من اليوم حتى الإثنين المقبل، وعلى مناطق: الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، يومَي الأحد والإثنين المقبلين.



فيما توقع المركز أن تشهد محافظتا المهد والحناكية بمنطقة المدينة المنورة أمطاراً خفيفة إلى متوسطة من اليوم حتى السبت المقبل، فيما ستشهد محافظتا جدة وخليص أمطاراً خفيفة مساء السبت إلى صباح الأحد المقبلين، وعلى منطقة نجران اعتباراً من اليوم إلى يوم الإثنين المقبل، وعلى منطقة تبوك الإثنين المقبل.



وأهاب المركز، بالجميع، متابعة مستجدات الحالة الجوية عبر منصاته الإعلامية؛ لمعرفة المناطق والمحافظات المتأثرة بها، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، حرصاً على سلامة الجميع.