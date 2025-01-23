الخليج اليوم .. عمان تنشئ أول محطة هيدروجين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني، المهندس سعيد المعولي، إن الوزارة ستنشئ أول محطة هيدروجين في سلطنة عمان، كما ستنشئ المنصة الموحدة للشواحن الكهربائية، إضافة إلى توافر خطة حكومية تنفيذية بشأن إحلال المركبات الحكومية إلى مركبات كهربائية بعدة مراحل، فضلاً عن التوسع في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ مشروع الممرات الخضراء للشاحنات باستخدام الهيدروجين.

إلى ذلك، أضاف المهندس سعيد المعولي بأن الوزارة أطلقت في العام 2024 البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ضمن إطار رؤية عُمان 2040 التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات بين القطاعات الأساسية المحفزة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي حتى 2024 بلغ حوالي 60 مليون ريال عماني.

وأوضح وزير الاتصالات العماني أن الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي بلغ (73%)، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات ذات الأولوية (67%)، وبلغت نسبة الإجادة في التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية (77%)، وتم تبسيط إجراءات 2680 خدمة حتى الآن منها 282 عبر مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بنسبة 93% من المستهدف، وارتفعت عدد المعاملات الحكومية الرقمية لتصل إلى حوالي 27 مليون معاملة حكومية رقمية، كما ارتفع تقييم الوزارة في إجادة للتحول الرقمي إلى 85% بنهاية 2024.