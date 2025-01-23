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الخليج اليوم .. سلطنة عمان تعلن نجاح جهودها في الإفراج عن طاقم سفية " جلاكسي ليدر"

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  • الخليج اليوم .. سلطنة عمان تعلن نجاح جهودها في الإفراج عن طاقم سفية " جلاكسي ليدر" 1/6
  • الخليج اليوم .. سلطنة عمان تعلن نجاح جهودها في الإفراج عن طاقم سفية " جلاكسي ليدر" 2/6
  • الخليج اليوم .. سلطنة عمان تعلن نجاح جهودها في الإفراج عن طاقم سفية " جلاكسي ليدر" 3/6
  • الخليج اليوم .. سلطنة عمان تعلن نجاح جهودها في الإفراج عن طاقم سفية " جلاكسي ليدر" 4/6
  • الخليج اليوم .. سلطنة عمان تعلن نجاح جهودها في الإفراج عن طاقم سفية " جلاكسي ليدر" 5/6
  • الخليج اليوم .. سلطنة عمان تعلن نجاح جهودها في الإفراج عن طاقم سفية " جلاكسي ليدر" 6/6

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت سلطنة عُمان في إطار جهودها الإنسانية المتصلة بوضع طاقم السفينة جلاكسي ليدر في اليمن، بأنه جرى الإفراج عن طاقم السفينة ويصل عددهم 25 شخصًا من جنسيات فلبينية وبلغارية ومكسيكية وأوكرانية ورومانية.

 

 

 

 

وقالت وكالة أنباء عمان إن طاقم السفينة جرى نقله من العاصمة اليمنية صنعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.

 

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من جهته، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن بلاده ستدعم دائماً مثل هذه المبادرات بروح الحوار والثقة المتبادلة والشراكة، طبقاً لما ذكر عبر حسابه على منصة إكس.91a4cfabf5.jpgdb1d0ee72f.jpg

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وبعد سنة وشهرين على احتجازها، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن إفرجها عن طاقم السفينة (غلاكسي ليدر)،

 

وأضافت أنها سلّمت الطاقم إلى سلطنة عُمان، وفقا لوسائل إعلام تابعة لها.8b7b5b2526.jpg

 

وكان الحوثيون أعلنوا يوم 19 نوفمبر 2023 الاستيلاء على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

 

كما بث الإعلام الحربي التابع لهم يومها، مشاهد تظهر إنزال قوات عسكرية من طائرة مروحية على سطح السفينة وانتشار القوات في السفينة ثم اقتحام غرفة قيادتها واستسلام الطاقم.

 

بعدها اقتِيدَت السفينة إلى الساحل اليمني، وقالت البحرية الأميركية إن العملية نفذت على بعد 50 ميلا غرب ميناء الحديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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