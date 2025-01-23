شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثامين 9 شهداء فى غزة ما يرفع الحصيلة لـ170 منذ بدء وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم الخميس، جثامين تسعة فلسطينيين، من بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، بعد انتشال جثامين الشهداء التسعة، ترتفع حصيلة الجثامين التي انتشلت منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد الماضي، إلى 170 جثمانا.

وبين السابع من اكتوبر 2023 والتاسع عشر من يناير 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.