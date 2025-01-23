شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يعيد جماعة الحوثى لقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، وذلك على خلفية الهجمات الكثيرة التي شنوها على عدة أطراف في المنطقة.

وذكر البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية اليوم الخميس، إن الرئيس ترامب قرر إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مشيرا إلى أن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة، واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وكان الرئيس ترامب قد صنف الحوثيين خلال ولايته الأولى (2017-2021) منظمة إرهابية أجنبية لكن الرئيس السابق جو بايدن وبعد توليه منصبه عام 2021 ألغى هذا التصنيف.