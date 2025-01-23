شكرا لقرائتكم خبر عن قطع رأس موظف.. إحالة متهم جريمة الأقصر في مصر إلى الطب النفسي والان نبدء بالتفاصيل

التحقيق مع المتهم

تفاصيل واقعة الذبح

الدمام - شريف احمد - قررت النيابة العامة في الأقصر بجمهورية مصر العربية، عرض المتهم الذي قتل موظفًا بسكين وفصل رأسه عن جسده، على مركز الطب النفسي التابع للطب الشرعي في محافظة قنا جنوب البلاد، لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية.كما أمرت النيابة بحبس الشاب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعمل تحليل مخدرات شامل للدم والبول للمتهم للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.وصرحت النيابة بدفن جثمان حجاج كمال المتوفي في الحادث.جاءت تلك القرارات عقب عرض المتهم على فريق التحقيق للاستماع لأقواله والتحقيق معه في محكمة الأقصر.وعلى مدار اليوم بأكمله أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر التحقيقات مع المتهم، لاعتدائه على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته ما أدى لوفاته.وشهدت منطقة أبو الجود بالأقصر قتل شاب مواطنًا بطريقة بشعة وسط ذهول المارة، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم فور ارتكابه الجريمة البشعة.واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.وجرت التحقيقات مع المتهم في الواقعة لمعرفة أسباب ارتكابه للجريمة.بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارًا من الأهالي بمنطقة أبو الجود في وسط مدينة الأقصر، يفيد بتخلص شاب من مواطن يدعي حجاج كمال (59 عامًا) ذبحًا، وقطع رأسه وسط ذهول أهالي منطقة السكن في أبو الجود بوسط المدينة.وقال شهود عيان في المنطقة إن الشاب القاتل مضطرب نفسيًا منذ سنوات ويتعاطى المواد المخدرة، ويفتعل المشاجرات أكثر من مرة مع الأهالي في منطقة السكن.وقالوا إنهم فوجئوا بذبحه المواطن وقطع رأسه أمام أعين المواطنين في المنطقة بسلاح أبيض كان بحوزته دون معرفة أسباب ما حدث حتى الآن.