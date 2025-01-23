شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يوقع مرسوما رئاسيا بشأن مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وذكرت الرئاسة الجزائرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- الأربعاء، أنه بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122 الفقرة 03 من الدستور، وقع رئيس الجزائر مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
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