شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يوقع مرسوما رئاسيا بشأن مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

وذكرت الرئاسة الجزائرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- الأربعاء، أنه بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122 الفقرة 03 من الدستور، وقع رئيس الجزائر مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.