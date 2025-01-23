شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الأردن يشدد على ضرورة تكثيف جهود استدامة وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولي العهد الأردني، على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية.

جاء ذلك خلال مقابلة ولي العهد الأردني، الأربعاء، مع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس في سويسرا، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل البحريني.

وأعرب ولي العهد الأردني، خلال لقاء عقد على هامش أعمال المنتدى، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، بقيادة الملك عبدالله الثاني وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والبرامج التدريبية التي تدعم الشباب وتزودهم بالمهارات التقنية والتكنولوجية لإعدادهم لسوق العمل.

كما تطرق اللقاء إلى المستجدات في المنطقة، إذ أشار ولي العهد الأردني إلى التزام الأردن بدعم وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

كما التقى ولي العهد الأردني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة وإقليم كردستان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية.

كما بحث اللقاء أبرز التطورات في المنطقة.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والسفير الأردني في سويسرا نواف التل، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.