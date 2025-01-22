شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين على سكان مسافر يطا جنوبي الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى إصابة ٣ فلسطينيين في اعتداء مستوطنين متطرفين على سكان مسافر يطا جنوب الخليل.

وكان قد استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء برصاص طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن طائرة مسيرة "كواد كابتر" أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الشبان بمحيط ملعب برقة في مخيم الشابورة بمدينة رفح، كانوا يعملون على تنظيف وإزالة الركام من منازلهم، ما أدى لاستشهاد المواطن أكرم عاطف زنون (28 عاما)، وإصابة 4 آخرين.

ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين، حيث استشهد عدد منهم خلال الأيام الماضية، وأصيب آخرون.

وفي جنين، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مخيم جنين.



وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين من داخل أحياء عدة في مخيم جنين بينهم سيدتان.