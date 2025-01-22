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وزير خارجية سوريا: نجاح سوريا بالمستقبل مرهونا بمشاركة الجميع بالمرحلة الانتقالية

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وزير خارجية سوريا: نجاح سوريا بالمستقبل مرهونا بمشاركة الجميع بالمرحلة الانتقالية

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن نجاح سوريا في المستقبل مرهون بمشاركة الجميع في المرحلة الانتقالية، مردفا: "سنستعين بخبراء من المجتمع الدولي لبناء وتطوير بلدنا".

أضاف الشيباني، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "لا يمكن أن نظل معتمدين على المساعدات ونعمل على استغلال قدراتنا الذاتية، ونتطلع إلى علاقات دولية قوية ومستقرة".

وتابع وزير الخارجية السوري: "نواجه تحديات كبرى وأمامنا الكثير من فرص الاستثمار، ونؤكد على أن يشارك جميع السوريين بلا أى استثناء في وضع مستقبل بلادهم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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