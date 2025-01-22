شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء برصاص طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن طائرة مسيرة "كواد كابتر" أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الشبان بمحيط ملعب برقة في مخيم الشابورة بمدينة رفح، كانوا يعملون على تنظيف وإزالة الركام من منازلهم، ما أدى لاستشهاد المواطن أكرم عاطف زنون (28 عاما)، وإصابة 4 آخرين.

ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين، حيث استشهد عدد منهم خلال الأيام الماضية، وأصيب آخرون.

وفي جنين، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مخيم جنين.



وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين من داخل أحياء عدة في مخيم جنين بينهم سيدتان.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، يوم أمس، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المُسيرة والحربية في الأجواء، حيث بلغت حصيلة شهداء العدوان في يومه الأول 10 شهداء، وقرابة 40 إصابة.



وقد أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شن عدوان على مدينة جنين ومخيمها وسط تهديدات من وزراء في حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.