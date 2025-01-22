شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "فتح": العملية الإسرائيلية في جنين قد تمتد لمناطق أخرى بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية جمال نزال، أن العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية قد تمتد إلى مناطق أخرى بالضفة، فبعدما انتهت إسرائيل من غزة يأتي دور الضفة الغربية بذريعة الخوف من تكرار أحداث 7 أكتوبر، ويدفع الشعب الفلسطيني في الضفة ثمنا غير مسبوق منذ الانتفاضة الثانية.

وقال متحدث "فتح" في مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، "إن مخطط إسرائيل أبعد من ضم الضفة الغربية فقط، كما أن رفع العقوبات عن المستوطنين ساهم في إطلاق يدهم فتصاعدت الهجمات خلال اليومين الماضيين"، لافتا إلى أن إسرائيل لديها أمل في أن تعطيها الإدارة الأمريكية الجديدة ما بخلت به إدارة بايدن من معدات، وكذلك الضوء الأخضر لتنفيذ مخططاتها في الضفة والتي قد تشمل التهجير.

وأوضح أن النوايا الإسرائيلية تحتاج إلى ذرائع تتذرع بها وتنسج سردية إعلامية وخطابا موجها للجمهور الإسرائيلي والعالم بناء على تلك الذريعة التي قامت بتصنيعها، مشددا على أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية يشكل خطرا على الدول المجاورة وعلى المنطقة بشكل عام.