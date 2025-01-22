شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى: تدمير البنية التحتية بوسائل حربية فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

حذر مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونجاي من أن العمليات المستمرة في الضفة الغربية التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية، وآخرها تلك التي وقعت في مخيم جنين، والتي تتم باستخدام أساليب عسكرية ووسائل حرب. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة

وقال سونجاي "إن ما نراه ونشهده ونسجله هو تدمير هائل للبنية الأساسية في المخيمات مثل مخيم جنين، وقطع الكهرباء والمياه وغير ذلك من الضروريات عن الناس، ومن ثم تهجير الناس من المخيم".

وأشار المسؤول الأممي إلى استمرار الاعتقالات حيث لا يزال الآلاف رهن الاحتجاز الإسرائيلي، مضيفا أن المعتقلين يحرمون من الماء والطعام وتعصب أعينهم لافتا الي تقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب التدابير التي فرضتها قوات الأمن الإسرائيلية، والمستوطنين حيث "يخشى الفلسطينيون من التحرك، ويخافون جدا من الذهاب إلى أي مكان قريب من المستوطنات التي تقع في الواقع داخل الضفة الغربية".



