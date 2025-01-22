شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من عناصر إدارة العمليات السورية فى هجوم لأنصار بشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا مقتل عنصرين واصابة اخرين من إدارة العمليات العسكرية بهجوم لعناصر النظام السوري السابق بجبلة في محافظة اللاذقية.

أطلقت إدارة الأمن العام السورية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، الثلاثاء، عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي وسط البلاد، تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ممن رفضوا تسليم أسلحتهم للإدارة السورية الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ودعت الإدارة السورية الجديدة كافة السكان في قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع مقاتليها، حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية.

وتطلق إدارة الأمن العام السورية، بالتعاون مع العمليات العسكرية، منذ سقوط الأسد، بشكل دوري حملات أمنية في مختلف المحافظات السورية لملاحقة عناصر النظام السابق الذين يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم.

وبدأت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، مطلع يناير الجاري، عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

وكانت الإدارة السورية الجديدة للبلاد فتحت بعد إطاحتها لنظام بشار الأسد، مراكز تسوية في مختلف المدن السورية، ودعت الجنود السابقين إلى تسليم أسلحتهم.

