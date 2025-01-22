شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة الإنسانى: الجوع منتشر على نطاق واسع والناس بلا مأوى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يانس لاركيه إن التركيز يظل منصبا على تقديم المساعدة للناس في قطاع غزة بأسرع ما يمكن بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مؤكدا أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن التعقيدات بما في ذلك إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب المتفجرة.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "يتعين علينا أن نستغل هذه الفرصة إلى أقصى حد، وسوف نفعل ذلك. فالجوع منتشر على نطاق واسع، والناس بلا مأوى، والأمراض والإصابات منتشرة، والأطفال منفصلون عن أسرهم، وسحابة من الصدمات النفسية العميقة تخيم على غزة".

وأضاف المتحدث الأممي أن الأولويات تشمل تقديم المساعدات الغذائية، وفتح المخابز، وتوفير الرعاية الصحية، وإعادة تزويد المستشفيات، وإصلاح شبكات المياه، وتوفير المواد اللازمة لإصلاح الملاجئ، وبدء لم شمل الأسر مشددا على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة