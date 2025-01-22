شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى العودة: نحتاج بناء مستشفيات ومراكز صحية وأجهزة استكشاف علاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مروان أبو ناصر مدير مستشفى مدير العودة في مخيم النصيرات بقطاع غزة، أن الأوضاع في مستشفيات غزة ما زالت صعبة للغاية، خاصة أن الواقع الصحي في القطاع كارثي على جميع المرضى، وتحديدًا مرضى السرطان، حيث عدم وفرة الأدوية الخاصة بهم والعلاجات وعدم توفر أجهزة التشخيص من أجهزة رنين وتعطلها الدائم وعدم اصلاحها لعدم توفر قطع الغيار.

وأضاف مدير مستشفى مدير العودة في مخيم النصيرات، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نقص المستهلكات الطبية في غزة يساهم في زيادة المعاناة التي تواجه المرضى، خاصة مع عمليات الهدم وتدمير المستشفيات التي انتهجها الاحتلال خلال عدوانه على القطاع.

وأوضح "أبو ناصر"، أن الاحتلال دمر الكثير من المستشفيات المتخصصة في علاج مرضى السرطان مثل المستشفى الصداقة التركي ومستشفى الذرة ومستشفى الأوروبي مما زاد من معاناة المرضى وأدى لوفاة العديد منهم.

وقال مدير مستشفى مدير العودة في مخيم النصيرات، إن غزة يوجد بها 15000 حالة سرطان، وعدد حالات سرطان الثدي 940 حالة، وكل عام يصاب 2000 حالة سرطان جديدة يتم اكتشافها، متابعا :"نقدر أن عدد حالات الإصابة بالسرطان ازداد بكثرة نتيجة مخلفات القصف والدمار ولكن لم يتم اكتشافها نتيجة عدم توفر أجهزة فحص للمرض، والوضع صعب ومعقد للغاية ويحتاج بذل المزيد من العمل والجهود وبناء المؤسسات والمستشفيات والمراكز التخصصية وأجهزة الاستكشاف الضرورية لمعالجة المرضى".