شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يُرسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء تعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب قناة "أي 24" الإسرائيلية فإن آليات عسكرية وصلت إلى المدينة عبر حاجز الجلمة العسكري.

وأفادت القناة بأن جرافات إسرائيلية دمرت عدداً من الشوارع، كما تمركزت قوة إسرائيلية في حى جبل أبو ظهير، برفقة جرافة عسكرية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت جنين ومخيمها في وقت سابق من الثلاثاء، تحت غطاء جوي من الطائرات المسيرة والحربية.