شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وباكستان تعزيان تركيا في ضحايا حريق "فندق بولو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مملكة البحرين وباكستان عن تعازيهما وتضامنهما مع تركيا جراء اندلاع حريق بفندق في منتجع كارتال كايا للتزلج بمحافظة بولو شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ففي المنامة، عبرت الخارجية البحرينية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية (بنا) الثلاثاء - عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للحكومة والشعب التركي الشقيق ولأسر وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي إسلام أباد، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن خالص تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي في ضحايا الحريق، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وكان محافظ "بولو" عبد العزيز أيدين قد أعلن - في وقت سابق - أن الحريق اندلع في منطقة المطعم بالفندق وأنه تم الدفع برجال الإطفاء ووحدات الاستجابة للكوارث والفرق الطبية المدعومة بطائرات هليكوبتر إلى موقع الحريق.. وقد تمكنت السلطات من إجلاء حوالي 230 شخصا من الفندق، وتم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.