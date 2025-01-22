شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى: نأمل أن يسهم وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء الحرب الوحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في إنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية، ومعالجة أساس الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي الثلاثاء في العُلا، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ناقش مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المجلس هنأ الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأشار المجلس إلى أن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وسنغافورة وانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التايلندي يعتبران خطوتين جديدتين في إطار تعزيز جسور التواصل مع جميع دول العالم، ودعم أوجه التنسيق الثنائي؛ بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.