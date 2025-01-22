شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية استعادة الخدمات الأساسية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أهمية العمل على التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، إلى جانب الجهد الإغاثي والإنساني، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية لإدخال ما أمكن من احتياجات إلى القطاع.

وأكد محمد مصطفى أهمية تنسيق العمل والجهود المشتركة بين المؤسسات الأممية وغرفة العمليات الحكومية الطارئة لقطاع غزة، بهدف تسريع تنفيذ خطط الإغاثة والتعافي المبكر في القطاع، والعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية على توزيع المساعدات في القطاع.



