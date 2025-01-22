شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الاتحاد الإفريقى تدعو إلى التوصل لحل سلمي للصراع في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقي محمد إلى ضرورة التحلي بضبط النفس وتجنب أي أفعال قد تؤدي إلى مزيد من العنف في السودان، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب جنوب السودان في مقتل عدد من مواطنيها في مدينة "ود مدني" بولاية الجزيرة في السودان.



وجدد فقي - في بيان اليوم الثلاثاء دعوة الاتحاد الإفريقي لجميع الأطراف المعنية للعمل بشكل عاجل مع الاتحاد من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع "غير المقبول" في السودان.



وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى بشدة عمليات القتل الوحشي لمواطني جنوب السودان في مدينة "ود مدني".