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الخليج اليوم .. الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

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الخليج اليوم .. الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود.

 

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود".

 

وأضاف البيان: "وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 21 رجب 1446هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

 

وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

المصدر: "واس"

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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