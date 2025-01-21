الخليج اليوم .. الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 21 رجب 1446هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"