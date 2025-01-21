شكرا لقرائتكم خبر عن مخيم جنين تحت الحصار.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 8 والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 35 بجروح مختلقة، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها. مخيم جنين وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى في عدة أحياء، فيما تواصل حصارها لمخيم جنين وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

في السياق، حاصرت قوات الاحتلال مخيم العروب بمدينة الخليل، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، كما اقتحمت قرية السهلة بالمدينة وداهمت عددًا من المنازل، واعتدت على سكانها.