شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية في مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير إخبارية أن عبوة ناسفة انفجرت بآلية إسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وكان قد استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في مخيم جنين بالضفة الغربية.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقمها نقلت شهيدا من حارة الدمج داخل مخيم جنين، فيما نقلت إصابة بالرصاص الحي من جنين إلى المستشفى.



وبذلك يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها إلى تسعة منذ بدء عدوان الاحتلال قبل حوالي خمس ساعات، إضافة إلى نحو 40 إصابة.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق اليوم، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المسيرة في الأجواء، التي قصفت مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، فيما أطلقت طائرات الأباتشي الرصاص في سماء المخيم.