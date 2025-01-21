شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء فى مخيم جنين إلى 9 منذ بدء عدوان الاحتلال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في مخيم جنين بالضفة الغربية.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقمها نقلت شهيدا من حارة الدمج داخل مخيم جنين، فيما نقلت إصابة بالرصاص الحي من جنين إلى المستشفى.



وبذلك يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها إلى تسعة منذ بدء عدوان الاحتلال قبل حوالي خمس ساعات، إضافة إلى نحو 40 إصابة.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق اليوم، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المسيرة في الأجواء، التي قصفت مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، فيما أطلقت طائرات الأباتشي الرصاص في سماء المخيم.



كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية بكثافة داخل مخيم جنين، مع استمرار إغلاق مداخله، واستولت على منزل وحولته إلى نقطة عسكرية داخل خلة الصوحة في المخيم، وجرفت شوارع في جبل أبو ظهير، وواصلت دفع تعزيزاتها العسكرية إلى محيط المخيم.



وقد أعلن جيش الاحتلال شن عدوان على مدينة جنين ومخيمها، وسط تهديدات من وزراء في حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.



وتواصل قوات الاحتلال منذ يوم أمس نصب بوابات حديدية عند مداخل بلدات وقرى في الضفة الغربية، ضمن سياسة تشديد الحصار على المحافظات كافة، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى "مناطق معزولة"، وتقييد حركة المواطنين، وفرض عقوبات جماعية عليهم.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.



وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ليث عزام عقل (20 عاما) أثناء وجوده في أحد المحلات التجارية بالبلدة.