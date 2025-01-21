شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أطباء وممرضين برصاص الاحتلال في جنين.. والشهداء يصلون إلى 8 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة أطباء وممرضين، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، كما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى ثمانية أشخاص.



وقال مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي وسام بكر - في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن رصاص قوات الاحتلال أصاب كلا من الدكتور نادر إرشيد، والدكتور خالد زكارنة، والدكتور عبد الله الظاهر، والممرض محمد عمارنة، والممرض أشرف علاونة"، موضحا أنهم أصيبوا في مواقع مختلفة قرب مستشفيات (جنين الحكومي، والأمل، والرازي).



ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن الاحتلال يحاصر المخيم بشكل كامل، وإن قناصته تستهدف أي مواطن يحاول الخروج منه".



وفي السياق ذاته، دمرت جرافات الاحتلال عددا من الشوارع في مدينة جنين ومخيمها؛ حيث بدأت بتدمير شارع الناصرة بالقرب من دوار الحمامة، بالإضافة إلى وصول جرافات عسكرية إلى شارع المستشفيات، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى 8 مواطنين، وإصابة 35 بجروح متفاوتة وصلوا إلى مستشفيات (ابن سينا، والأمل، والشفاء)، لافتة إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع.



وفي قطاع غزة، استُشهد مواطن، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.



وذكرت (وفا) أن المواطن سالم أبو شبيكة استُشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.. وفي الخليل، قالت مصادر محلية "إن قوات الاحتلال أغلقت ثلاثة مداخل فرعية بالسواتر الترابية، وأحكمت حصارها وإغلاقها لمخيم العروب وأحيائه شمال الخليل"، مؤكدة أن الاحتلال يواصل منذ عام إغلاق المدخل الرئيسي المحاذي للشارع الالتفافي بالبوابة الحديدية، وكذلك المدخل الجنوبي.



وتشهد محافظة الخليل وبلداتها جملة من الإجراءات والإغلاقات غير المسبوقة، ما زاد معاناة المواطنين الذين يبحثون عن طرق جديدة للوصول إلى مراكز المدن والمؤسسات الصحية والتربوية وغيرها.