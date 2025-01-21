شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: عملية السلام يجب أن تفضى إلى إقامة دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر أكد على أن عملية السلام يجب أن تفضى إلى إقامة دولة فلسطينية، وذلك خلال حديث مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الفترة المقبلة ستشهد استبدال القيادة العسكرية العليا تمهيدا لاستئناف الحرب.