شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو عن عملية جنين: للقضاء على الإرهاب.. وسموتريتش: جزء من أهداف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

علق رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو عن العمليات العسكرية التى أطلقها جيش الاحتلال ضد مدينة جنين في الضفة الغربية قائلا: "أطلقنا اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة للقضاء على الإرهاب في جنين، عملية جنين خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددناه وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء: "نتحرك بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني أينما مد ذراعه في غزة ولبنان وسوريا واليمن والضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، تنفيذ عملية في مدينة جنين الفلسطينية، بزعم "مكافحة الإرهاب".

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الثلاثاء، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة".

بدورها قال وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" عن عملية جنين: "جزء من أهداف الحرب التي أضافها مجلس الوزراء للمطلب الصهيوني الديني يوم الجمعة تحرك حثيث ومستمر ضد عناصر الإرهاب ومنفذيه من أجل حماية المستوطنة والمستوطنين" ومن أجل أمن دولة إسرائيل بأكملها، التي تعتبر الاستيطان حزامها الأمني".