شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول الأونروا: غزة بحاجه شديدة إلى أنظمة رعاية صحية وشبكات مياه والان مع تفاصيل الخبر

قال سام روز نائب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أن قطاع غزة تحتاج إلى فعل المزيد إلى جانب توزيع المساعدات موضحا أن الناس بحاجة إلى فرصة للتعافي وهذا يتطلب الإمدادات لإصلاح شبكات المياه، وبحاجة إلى أنظمة الرعاية الصحية والمدارس لكي تعود إلى العمل مرة أخرى".

وأشار المسؤول الأممي إلى تدفق المساعدات الإنسانية منذ أول يوم للهدنه، مشيرا إلى أن "الاحتياجات هائلة". وأضاف أن التركيز ينصب الآن على جلب الإمدادات التي ظلت عالقة خارج غزة لعدة أشهر بسبب المشاكل عند نقاط العبور.

ولفت إلى وجود الآلاف من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدقيق وإمدادات المأوى الأساسية والملابس والخيام والبطانيات مؤكداأن الأونروا لديها شبكات مساعدات وبرامج استجابة قائمة مسبقا قبل الحرب، وهي تعمل الآن، مضيفا: "نملك القدرة على مواصلة تقديم هذه المساعدات إذا استمرت في التدفق".

وحذر المسؤول الأممي من أن عواقب القانون الإسرائيلي الذي من شأنه أن يوقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تكون مدمرة ليس فقط للوكالة ولاجئي فلسطين الذين يعتمدون على خدماتها، بل ولسكان غزة بالكامل".

وقال روز: "لا يوجد أحد في وضع يسمح له باستبدال خدمات الأونروا في هذه المرحلة الزمنية. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى بذل كل ما في وسعها لوقف تنفيذ تلك القوانين.

وشدد المسؤول الأممي على أن موظفي الأونروا، وجميع العاملين في المجال الإنساني، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمجتمع المدني المحلي يبذلون كل ما في وسعهم "لجعل وقف إطلاق النار هذا ناجحا لإضفاء شعور بالحياة الطبيعية على حياة الناس، ولكيلا نستيقظ لنسمع أن أطفالا ومواليد يموتون من سوء التغذية أو انخفاض حرارة الجسم. نريد أن يبدأ الناس في إعادة بناء حياتهم، والبدء في عيش حياتهم على أمل في مستقبل أفضل".