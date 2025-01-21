شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة اللبنانية: تحليق مكثف لمسيرات إسرائيلية في أجواء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم /الثلاثاء/، بتحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت، وعلى علو منخفض.

وأشارت الوكالة إلى تفجير قوات الاحتلال لعدد من المنازل في بلدة يارون بقضاء بنت جبيل، حيث سمع دوي الانفجارات في أرجاء قرى القضاء، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة والاستطلاعية الإسرائيلية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال تقوم بعملية تمشيط داخل منطقتي القرينة والدبش غربي بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية، كما أحرقت قوات الاحتلال منزلا مكون من طابقين في برج الملوك، بالإضافة إلى إحراق آليات ومعدات خاصة بمشروع الليطاني مشروع 800.

ولفتت إلى توغل قوة إسرائيلية عند أطراف مدينة بنت جبيل لجهة مارون الراس، ومداهمة قوات المشاة لبعض المنازل وسط إطلاق رشقات رشاشة وقنابل يدوية، منوهة بتوغل قوة إسرائيلية من بلدة الطيبة نحو بلدة عدشيت القصير.