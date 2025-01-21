شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل وإصابة 7 عناصر من الجيش في انفجار مستودع للسلاح شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم /الثلاثاء/، مقتل 3 ضباط وإصابة 4 جنود بالجيش العراقي جراء انفجار مستودع للسلاح شمال العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه عقب ورود معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأمن الوطني بشأن وجود كدس عتاد قديم مخفي في منطقة البوغنطوس بقضاء الطارمية شمالي بغداد، توجهت القوات إلى المكان وأثناء عملية التأكد من وجود هذا الكدس حدث خطأ فني خارج السياقات المعتمدة، مما أدى إلى انفجار الكدس ومقتل ثلاثة ضباط وإصابة أربعة جنود.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي إلى أنه تم تشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة ملابساته والعمل خارج السياقات المعروفة.

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم، حكما بالإعدام بحق مجرم ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر مجلس القضاء - في بيان - أن الإرهابي كان يقوم بتزويد تنظيم "داعش" الإرهابي بأعداد جرحى القوات الأمنية الراقدين في مستشفى الرمادي لتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم، فضلا عن إرشادهم بعناوين السكن الخاصة بضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية في مدينة كبيسة.